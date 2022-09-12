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Almaty.tv Сегодня, 12:08
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Фото: Almaty.tv

В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест

Об этом заявила заместитель акима Алматы Асем Нусупова на ХXV сессии маслихата по утверждению "Программы развития до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", сообщает BaigeNews.kz.

 

По ее сведениям, в Алматы за последние 10 лет количество школьников ежегодно растёт в среднем на 12–14 тысяч детей за счёт естественного прироста и внутренней миграции. В этот период количество первоклассников вдвое превышает количество выпускников школ.

"Соответственно, мы имеем следующую проблему: на конец 2021-2022 учебного года дефицит ученических мест в школах составляет 19,6 тыс. мест. Из 210 государственных организаций среднего образования – 37 перегружены, в 17 школах количество учащихся в одном классе превышает 40 человек", - рассказала замакима.

Акимат планирует снизить дефицит ученических мест до 7,3 тысячи к 2025 году, и до 4,3 тысячи к 2030 году.

"Для этого к 2025 году будут построены 51 школа и пристройки (33 государственных и 18 частных). Финансирование будет поэтапным, с привлечением частных инвестиций, в том числе в рамках механизмов ГЧП" - Асем Нусупова.

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#Алматы #развитие региона #школы #школьники
Сегодня, 12:08
231
Журналист

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