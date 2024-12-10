В школах Акмолинской области едва не сорвали отопительный сезон
В дело вмешалась прокуратура.
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
133Фото: pxhere.com
Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращён срыв отопительного сезона в школах Жаксынского района. Сотрудники надзорного органа выявили факт не поставки угля на сумму 52 миллиона тенге учебным заведениям, передаёт BaigeNews.kz.
В апреле госорган заключил договор с поставщиком о закупке восьми тысяч тонн угля на сумму 140 миллионов тенге. Топливо ещё не поступило на склады, однако чиновники подписаны выполнение работ на сумму 52 миллиона тенге.
"По акту надзора виновные лица уволены с занимаемых должностей, подрядчиком обеспечено исполнение договора в полном объёме", - сообщили в прокуратуре региона.