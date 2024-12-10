Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращён срыв отопительного сезона в школах Жаксынского района. Сотрудники надзорного органа выявили факт не поставки угля на сумму 52 миллиона тенге учебным заведениям, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле госорган заключил договор с поставщиком о закупке восьми тысяч тонн угля на сумму 140 миллионов тенге. Топливо ещё не поступило на склады, однако чиновники подписаны выполнение работ на сумму 52 миллиона тенге.