Лента новостей
- Казахстанцы задолжали более 13 миллиардов тенге за коммунальные услуги 11:54 2
- Школы на 800 тысяч мест построят в Казахстане 11:18 88
- Казахстанцы слабо запасаются углём для предстоящей зимы - МИИР РК 11:14 88
- В шести регионах Казахстана отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания" 11:07 102
- Более 2000 человек и 200 единиц техники продолжают тушить пожар в Костанайской области 10:48 116
- Размеры выплат по потере работы увеличат в Казахстане 10:33 239
- Пять игроков из топ-10 сыграют на теннисном турнире ATP 500 Astana Open 10:32 117
- Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему 10:11 234
- Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису 10:10 140
- Пассажирский автобус загорелся во время движения в Алматы 09:50 366
- Вопреки прогнозам: Импорт картофеля в Казахстане впервые за несколько лет превысил экспорт 09:24 260
- Площадь пожара в ВКО за сутки увеличилась вдвое 08:46 369
- В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19 08:34 270
- В столице хотят реабилитировать ручей Акбулак 08:20 428
- Мурал с изображением Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске 07:45 243
- В Семее из-за риска пожаров запретили ходить в лес 06:31 379
- Боксер Алимханулы привез исторический чемпионский титул в Казахстан 05:25 406
- Психолог перечислил способы избежать хандры осенью 04:18 445
- Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов 03:32 484
- Столичный автотранспорт проверяют на токсичность выхлопных газов 02:13 420
- Многодетная семья из Алматинской области живет в юрте 01:07 700
- Подлинник книги Байтурсынова на арабском нашли в Павлодарской области 00:46 451
- Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам 00:05 439
- Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане 05.09.2022 480
- Тушение пожара продолжается в районе пяти сёл в Костанайской области 05.09.2022 536
- Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в 10 областях Казахстана 05.09.2022 443
- Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области 05.09.2022 7157
- Студенты ночуют в парках и на вокзалах: в министерстве высшего образования прокомментировали видео 05.09.2022 1545
- МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу взрыва у посольства России в Кабуле 05.09.2022 514
- Добычу нефти снизят в октябре в Казахстане 05.09.2022 478
- "От домов остались только стены" — репортаж из пострадавших от огня посёлков Костанайской области 05.09.2022 1223
- Осенний призыв в столице: как отбирают в армию и много ли желающих "откосить"? 05.09.2022 710
- Приедет ли Папа Римский в Казахстан 05.09.2022 562
- Объём депозитов достиг исторического максимума — Нацбанк 05.09.2022 580
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 05.09.2022 600
- "Образование — не та сфера, где нужно сокращать финансирование" — мажилисвумен 05.09.2022 810
- В Темиртау назначен новый аким 05.09.2022 460
- Посол Украины извинился за своё высказывание в адрес русских 05.09.2022 1351
- Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане 05.09.2022 861
- Столичные школьники будут ходить в музей вместо обычных уроков 05.09.2022 685
- В Нур-Султане презентовали книгу об Ахмете Байтурсынове 05.09.2022 691
- Тонометры, аппараты УЗИ и ЭКГ с истекшим сроком годности использовали медучреждения в Павлодарской области 05.09.2022 997
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 75695
- Бывший начальник уральской миграционной полиции выплатит семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч 05.09.2022 1966
- Будет ли строиться еще один НПЗ в Казахстане, ответили в Минэнерго 05.09.2022 620
- Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису 05.09.2022 835
- Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода 05.09.2022 585
- Жителям сгоревших сёл построят дома в райцентре Костанайской области 05.09.2022 694
- Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области 05.09.2022 494
- Как отправляли гуманитарную помощь для пострадавших в Костанайскую область из Алматы. Репортаж 05.09.2022 707
- Нацбанк сохранил базовую ставку на том же уровне 05.09.2022 514
- Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области 05.09.2022 458
- В Костанайской области за пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев — Минэкологии 05.09.2022 610
- Взрыв произошел у российского посольства в Кабуле — СМИ 05.09.2022 428
- "Это его право" — эксперты обсудили послание президента 05.09.2022 607
- В Казахстане стали реже похищать скот — МВД 05.09.2022 632
- Из-за "серого экспорта" потребление дизтоплива выросло на 30 процентов в Казахстане 05.09.2022 582
- Токаев на вертолёте облетел Аулиекольский район, пострадавший от пожара 05.09.2022 458
- Первая сотня килограммов золота выпущена на обновленной фабрике в Жолымбете 05.09.2022 581
- Пострадавшим при пожарах в Костанайской области документы восстановят вне очереди, пенсии выдадут сегодня 05.09.2022 500
- 150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова 05.09.2022 476
- Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша 05.09.2022 439
- Мы стоим на пороге большого политического сезона – эксперты 05.09.2022 533
- В пяти аэропортах Казахстана вводят зональную посадку пассажиров 05.09.2022 1118
- "Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай 05.09.2022 621
- Токаев прибыл в Костанайскую область 05.09.2022 555
- Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь 05.09.2022 386
- В Таразе представили нового акима. Им стал Бакытжан Орынбеков 05.09.2022 497
- Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео 05.09.2022 3140
- Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году 05.09.2022 678
- Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино 05.09.2022 641
- Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева 05.09.2022 483
- Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области 05.09.2022 430
- В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек 05.09.2022 579
- Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети 05.09.2022 938
- Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix 05.09.2022 501
- На север Казахстана придут дожди 05.09.2022 1179
- Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ 05.09.2022 451
- Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области 05.09.2022 4383
- Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы 05.09.2022 13054
В шести регионах Казахстана отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания"
О подготовке энергетических предприятий страны к предстоящему отопительному сезону на заседании правительства доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.
Министр сообщил, что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных центрального теплоснабжения отремонтированы 1073 котла, что составляет 90 процентов от плана.
Готовность электрических сетей составляет 70 процентов по линиям, и 46 процентов по подстанциям. Общая протяженность запланированных ремонтов линий электропередачи составляла 20 201 километр, а также 712 единиц высоковольтных подстанций.
"На сегодня выполнены ремонты на 14 047 километрах линий электропередачи и 331 подстанции. Ремонтные работы электрических сетей идут в соответствии с утверждёнными графиками и завершатся в установленные сроки", - сообщил министр.
Глава энергетического ведомства также рассказал, что сроки ремонта оборудования электрических станций не соблюдаются в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Кроме капитальный ремонт станций в Карагандинской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте перенесли на 2023 год.
По сообщениею министра в семи регионах страны отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания".
"Согласно проведённому анализу, готовности к осенне-зимнему периоду в Северо-Казахстанская, Туркестанская, Мангистауская, Акмолинская, Павлодарская, Абайская области и Нур-Султан с учётом различных причин, определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона", - отметил Болат Акчулаков.
-
Hype news
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 75695
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 1975
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 8507
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1876
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2237
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11006
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1503
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7558
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1612
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4280
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26344
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8614
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2206
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5783
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2472
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19329
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4244
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5077
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3448
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8975
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4343
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3164
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3223
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6949
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3356
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3036
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5476
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3277
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11007
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3030
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3152
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3019
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5514
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3249
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3720
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4351
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4858
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4594
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4296
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5849
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5316
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5535
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5798
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8106
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11659
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7391
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8242
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7138
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10561
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6516
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7510
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9727
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8222
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8127
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7023
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8850
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7225
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17005
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9788
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9134
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9468
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9871
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9104
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9225
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9576
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10614
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9355
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10360
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14059
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9387
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10966
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8514
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8267
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9455
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9674
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8217
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10002
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7981
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 10111
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16717
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7277
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6504
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6570
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6826
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6273
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10338
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7042
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8988
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9890
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9862
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7491
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7650
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22673
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8651
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10614
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7775
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9174
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9797
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10805
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9209
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11191
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10665
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11732
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11941
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28236
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12301
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13102
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13031
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13013
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13789
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21549
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13255
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20474
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30938
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14959
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18698
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19275
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21462
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17441
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18706
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16802
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16894
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16748
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32307
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18595
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17290
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21404
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21258
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21507
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20624
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20859
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23015
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23635
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22211
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21764
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22535
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22539
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21450
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23303
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22158
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22635
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24011
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25219
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24597
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23935
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26458
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23582
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26367
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24078
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54901
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25623
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24738
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25686
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24291
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24470
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24666
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24351
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25694
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24849
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26372