В шести регионах Казахстана отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания"

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О подготовке энергетических предприятий страны к предстоящему отопительному сезону на заседании правительства доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сообщил, что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных центрального теплоснабжения отремонтированы 1073 котла, что составляет 90 процентов от плана.

Готовность электрических сетей составляет 70 процентов по линиям, и 46 процентов по подстанциям. Общая протяженность запланированных ремонтов линий электропередачи составляла 20 201 километр, а также 712 единиц высоковольтных подстанций.

"На сегодня выполнены ремонты на 14 047 километрах линий электропередачи и 331 подстанции. Ремонтные работы электрических сетей идут в соответствии с утверждёнными графиками и завершатся в установленные сроки", - сообщил министр.

Глава энергетического ведомства также рассказал, что сроки ремонта оборудования электрических станций не соблюдаются в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Кроме капитальный ремонт станций в Карагандинской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте перенесли на 2023 год.

По сообщениею министра в семи регионах страны отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания".