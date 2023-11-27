В шести регионах Казахстана открылись спеццентры для детей с инвалидностью
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Дома малой вместимости для детей с инвалидностью открылись в шести регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
По информации ведомства, дома по оказанию специальных социальных услуг для детей с инвалидностью построены за счёт частных средств. ДМВ рассчитаны на 130 мест.
"Как сообщалось ранее, первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся 4 июля 2023 года в Караганде.
29 августа т.г. подобные ДМВ открылись в Кокшетау и Шымкенте, 1 сентября т.г. – в Астане, 10 сентября – в Туркестанской области. В ноябре еще один дом малой вместимости "Ақ ниет" открыт в Уральске", - говорится в сообщении.
В домах для детей с инвалидностью доступен гарантированный объем специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-правовые, социально-экономические.
В центрах имеются кабинеты лечебной физкультуры, массажа, дефектолога, логопеда, психолога и другие.
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