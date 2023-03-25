В шести регионах Казахстана и столице объявлено штормовое предупреждение

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, а также в СКО, ВКО, Мангистауской, Абайской, Акмолинской области и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

26 марта ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается 4-9 тепла. В Петропавловске 26 марта ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём ожидается 5-7 тепла.

Ночью 26 марта на западе Мангистауской области и ночью в Актау ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области с 21:00 25 марта до 21:00 26 марта по Усть-Каменогорску, Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Абайской области с 21:00 25 марта до 21:00 часа 26 марта по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Астане 26 марта ночью и утром ожидается туман. Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

26-28 марта на севере, востоке Карагандинской области, а также ночью и утром 26 марта в Караганде ожидается туман.

По прогнозам синоптиков, на всей территории страны 26 марта сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе, севере РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке усиление ветра.