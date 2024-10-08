В шести районах Акмолинской области вспыхнули природные пожары
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
107Фото: ДЧС Акмолинской области
За сутки возгорания сухой травы и камыша возникли в Аккольском, Зерендинском, Шортандынском, Есильском, Астраханском и Атбасарском районах Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Площадь очагов - 33 гектара.
"Совместными усилиями сил и средств ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и РГКП "Казавиалесоохрана" возгорания ликвидированы в шести районах. Жертв и пострадавших, а также угрозы населённым пунктам нет", - уточнили в ДЧС.
Во всех случаях причиной явилось неосторожное обращение населения с огнём - непотушенные спички и сигареты.
Напомним, природный пожар в Карагандинской области не могут потушить третьи сутки.
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