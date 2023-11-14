В Шамалгане простились с Болатом Назарбаевым
Сегодня, 12:22
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Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
405Фото: saliqaly.kz
Сегодня в Алматинской области в селе Шамалган прошли похороны Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Его похоронили на семейном кладбище. В последний путь Болата Назарбаева пришли проводить сотни людей. На церемонии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр РК Алихан Смаилов и другие.
Ранее сообщалось, 13 ноября после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева.