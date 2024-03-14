В Северо-Казахстанской области начали укреплять дамбы

На окраине села Тепличное Кызылжарского района СКО, где протекает река Ишим, заготовленный инертный материал фасуют в мешки и оставляют до начала половодья. Местные дома регулярно затапливает в период разлива реки. Поэтому уже сейчас местные власти готовятся к приходу большой воды, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Село Тепличное, что в паре минут езды от Петропавловска, из года в год страдает от последствий весеннего разлива. Здесь 400 домов и 700 жителей. Семь лет назад паводок, ставший рекордным за последние пятьдесят лет, затопил порядка сорока местных домов и еще больше участков. От масштабного наводнения тогда дамба чудом спасла другие дома. Но в этом году риск оказаться в воде сельчане не исключают.

"Дамба построена как раз вдоль нашей улицы. В 2017 году вода почти перелилась через нее. Чуть больше, и наш двор и дом оказались бы подтоплены. Тогда и дачи, и дома там затопило, по другую сторону села. Но знаете, нынче, наверное, так и будет, если вода придет. Ну весна-то что-то не идет. Иногда 8 марта лужи были, а сейчас она не хочет. Зима не отпускает еще. Может даже больше будет воды, чем в 2017 году", — говорит житель села Тепличное Николай Алексеев.

Для предупреждения последствий разлива власти сельского округа организовали подготовку укреплений дамбы. Ее длинна достигает 370 метров, а высота - около трех метров. Всего на укрепление защитного вала заготовлено полторы тысячи кубов белой глины и две 2 тысячи кубов супеси. Сегодня прибывшие на помощь солдаты городской воинской части наполнят шесть тысяч мешков так называемым инертным материалом. Эти мешки останутся в резерве для усиления участков дамбы в период разлива.

"Также ведутся работы по очистке водопропускных труб, которые идут непосредственно по старице, и по вывозу снега. Снег жители выносят из своих территорий и мы забираем его. Также мы очистили защитный вал от снега, чтобы он быстрее подсыхал, чтобы крепче был. Всего к началу паводка планируем наполнить порядка 13 тысяч мешков. Этот запас больше прошлогоднего, потому что мы видим, что осадков этой зимой было больше. Готовимся", — объяснил аким Прибрежного сельского округа Даурен Рамазанов.

Если большая вода зайдет во дворы села, то население будут эвакуировать в здание школы соседнего населенного пункта, Бесколь. Для вывоза населения организована техника и пассажирский транспорт. Для транспортировки сельхоз животных готовы грузовые автомобили.

Напомним, что в СКО под угрозой подтопления находится 87 населенных пунктов.

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