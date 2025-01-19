Сторонники отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили беспорядки в суде, который постановил взять его под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" пишет, что демонстранты после оглашения решения суда начали разбивать окна его здания, ворвались внутрь и вступили в противостояние с полицейскими: в частности, некоторые из них начали бросать в них стулья, мусор и другие предметы. Параллельно, пишет агентство, протестующие выкрикивали имя Юна. Всего, по данным СМИ, перед зданием суда собралось до 44 000 сторонников Юн Сок Ёля.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок, как передает агентство Reuters, выразил "глубокое сожаление в связи с невообразимым насилием в суде Сеула" и приказал полиции "тщательно расследовать дело" и обеспечить безопасность во время демонстраций.

Суд в Сеуле постановил продлить содержание под стражей Юн Сок Ёлю на 20 суток по обвинению в мятеже, так как опасался, что он "может уничтожить улики". Об этом ходатайствовало следствие. Позднее стало известно, что в воскресенье, 19 января, в 14.00 по местному времени (8.00 мск) Юн Сок Ёля должно допросить Управление по расследованию коррупции.

Отстраненный от власти президент Южной Кореи был арестован в среду, 15 января. Предыдущая попытка арестовать Юна была предпринята 3 января, но тогда она не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны.

Парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент проголосовал за отстранение от власти и Хана. На посту исполняющего обязанности президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.