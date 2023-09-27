В Сети распространяется фейковое интервью премьер-министра Казахстана
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В социальных сетях распространяется мошенническая реклама с использованием фотографии премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает BaigeNews.kz.
На стороннем сайте размещено интервью якобы с премьер-министром РК, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту. Это фейк.
В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться уловкам мошенников.
Фото: скрин из соцсетей.
В свою очередь, в Министерстве культуры и информации РК сообщили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке противоправного контента.
Отметим, что недавно аналогичный фейк распространялся в социальных сетях касательно заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, где читателям также предлагались якобы легкие пути заработка.
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