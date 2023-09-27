В Сети распространяется фейковое интервью премьер-министра Казахстана

Фото: скрин из рекламы в соцсетях.

В социальных сетях распространяется мошенническая реклама с использованием фотографии премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает BaigeNews.kz.

На стороннем сайте размещено интервью якобы с премьер-министром РК, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту. Это фейк.

В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться уловкам мошенников.

Фото: скрин из соцсетей.

В свою очередь, в Министерстве культуры и информации РК сообщили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке противоправного контента.

Отметим, что недавно аналогичный фейк распространялся в социальных сетях касательно заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, где читателям также предлагались якобы легкие пути заработка.