  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

mirf.ru Сегодня, 14:25
235
Сегодня, 14:25
235
Фото: mirf.ru

В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере

Киностудия Warner Bros. Discovery объявила, что запустила в производство сериал по мотивам серии книг "Гарри Поттер", передает BaigeNews.kz. В интернете уже появился первый тизер, что несомненно обрадовало поклонников вселенной ГП. 

Сообщается, что полюбившихся героев поттерианы в сериале будут играть другие актеры. Однако к созданию шоу приложит руку и автор романов Джоан Роулинг. Она выступит исполнительным продюсером.

Отмечается, что кинокомпания намерена выпустить большой и дорогой сериал — по одному сезону на каждую книгу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:25
235
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх