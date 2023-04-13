В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере

Фото: mirf.ru

Киностудия Warner Bros. Discovery объявила, что запустила в производство сериал по мотивам серии книг "Гарри Поттер", передает BaigeNews.kz. В интернете уже появился первый тизер, что несомненно обрадовало поклонников вселенной ГП.

Сообщается, что полюбившихся героев поттерианы в сериале будут играть другие актеры. Однако к созданию шоу приложит руку и автор романов Джоан Роулинг. Она выступит исполнительным продюсером.

Отмечается, что кинокомпания намерена выпустить большой и дорогой сериал — по одному сезону на каждую книгу.