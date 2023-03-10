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inform.kz Сегодня, 13:59
354
Сегодня, 13:59
354
Фото: inform.kz

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре

В интернете распространяется видео ДТП, произошедшего в городе Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz. На проезжей части столкнулись одновременно автобус, грузовик и легковой автомобиль. От удара в общественном транспорте выбило стёкла, а одно из окон придавило пассажира.

К слову, видеозапись, распространяющаяся в социальных сетях, сделана камерой наблюдения, установленной в автобусе. Сообщается, что сильнейшие травмы получили две женщины. Одна из них находится на четвёртом беременности.

Дорожная авария произоша 3 марта, однако о ней стало известно только сегодня.

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#дтп #Павлодар #видео
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:59
354
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