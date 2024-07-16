В Сети появилось видео крупного пожара в Алматы

Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу вызова на пожар по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78/1. Горят торговые бутики, установленные в два уровня, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на автомобильный затор, пожарные расчёты прибыли на место происшествия через шесть минут. Диспетчеры скоррректировали маршрут. Установлено горение открытым пламенем контейнеров. Пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада", - уточнили в ДЧС.

Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара.

Для обеспечения правопорядка организована работа по оцеплению места происшествия. Обеспечена бесперебойная подача воды.