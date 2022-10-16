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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:42
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В сети появилось видео, как тренируются будущие бойцы СОБР

Курсанты Алматинской академии МВД отправились в поход по горам Залийского Алатау.

В своём Telegram-канале МВД РК поделилось видеороликом о том, какую подготовку проходят будущие бойцы СОБР, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видео - слушатели первоначальной профессиональной подготовки в Алматинской академии МВД РК. Они преодолели дистанцию в 45 километров по горной местности. Тема занятия - горная подготовка.  

"Этих ребят обучают по единой специальной программе спецподразделений, разработанной учебным заведением в рамках реализации поручения Президента страны о повышении уровня боевой готовности", - пояснили в ведомстве.

Будущие бойцы СОБР преодолели водные преграды, скалистую насыпь и многие другие препятствия по пути маршрута.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#МВД #обучение
Сегодня, 13:42
25
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