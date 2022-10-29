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Сегодня, 21:02
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В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит корову
А ёще она показала, что умеет готовить кумыс.
В соцсетях появилось видео о том, как кандидат в президенты страны, мать четверых детей Каракат Абден выполняет домашнюю работу в ауле, передаёт BaigeNews.kz.
Видео опубликовал Telegram-канал Sailau 2022, подписав "Кандидат в президенты показала свои навыки в "работе в поле".
На кадрах: Каракат Абден доит корову и готовит кумыс.
Видео: t.me/sailau_22
Видео: t.me/sailau_22
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