  • 19 Ноября, 22:59
  • BAIGENEWS

В Сети появились неопубликованные фото с визита Касым-Жомарта Токаева в Сербию

Сегодня, 21:28
АВТОР
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t.me/bort_01 Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:28
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Фото: t.me/bort_01

Первый визит Касым-Жомарта Токаева в Сербию в качестве президента Казахстана завершён. Пресс-служба главы государства поделилась фото, которые раньше не публиковали в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

"Неопубликованные ранее фотографии со встреч главы нашего государства с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Милошем Вучевичем", - говорится в подписи к снимкам.

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