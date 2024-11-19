В Сети появились неопубликованные фото с визита Касым-Жомарта Токаева в Сербию

Первый визит Касым-Жомарта Токаева в Сербию в качестве президента Казахстана завершён. Пресс-служба главы государства поделилась фото, которые раньше не публиковали в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

"Неопубликованные ранее фотографии со встреч главы нашего государства с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Милошем Вучевичем", - говорится в подписи к снимкам.