В Сети появились неопубликованные фото с визита Касым-Жомарта Токаева в Сербию
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
141Фото: t.me/bort_01
Первый визит Касым-Жомарта Токаева в Сербию в качестве президента Казахстана завершён. Пресс-служба главы государства поделилась фото, которые раньше не публиковали в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
"Неопубликованные ранее фотографии со встреч главы нашего государства с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Милошем Вучевичем", - говорится в подписи к снимкам.
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