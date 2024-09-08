В Сети появились фото Димаша верхом на коне и в компании казахских тазы
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Накануне открытия V Всемирных игр кочевников в Астане Телерадиокомплекс президента РК поделился в своём Telegram-канале колоритными фото всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах Димаш красуется верхом на коне, в компании собак породы казахская тазы, охотничьего сокола, а также на фоне убранства юрты времён древних кочевников.
Фото: ТРК Президента РК
"Димаш Кудайберген особенно интересуется национальными играми. В свободное время он стреляет из лука и катается на лошадях, сопровождая своего любимого Космонавта, подаренного главой государства", — говорится в подписи к фото.
Ранее на своей странице в Instagram Димаш делился фото со щенком тазы по кличке Ғарышкер (Космонавт).
К слову, глава государства в прошлом году и сам стал владельцем собаки этой породы. Щенка по кличке Наурыз Касым-Жомарту Токаеву подарили в марте на праздничной выставке тазы. Собаками восхищался и президент Франции Эмманюэль Макрон, который приезжал в Астану с официальным визитом.
А накануне открытия Всемирных игр кочевников в этноауле состоялся уникальный перформанс, где более 450 мастериц сшили огромное полотно в народной технике "құрақ көрпе". Этот момент был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
Напомним, церемония открытия Игр состоится 8 сентября в 19:00. Церемония открытия масштабного спортивного события пройдёт на стадионе "Астана арена".
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