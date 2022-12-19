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Кадр из видео 19 Декабря, 12:00
398
19 Декабря, 12:00
398
Фото: Кадр из видео

В Сети опубликовали видеокадры сожжённого здания акимата Алматы

Видео здания акимата Алматы появилось в Сети. Ролик опубликован в Telegram-канале Новости акимата Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Здание на площади Республики больше напоминает большую строительную площадку. Работы на объекте идут круглосуточно. Сообщается, что полностью здание восстановят во втором квартале 2023 года.

Как восстанавливают разгромленные после "января" объекты в Алматы можно посмотреть здесь.

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#ремонт #Алматы #январские события
BaigeNews.kz
19 Декабря, 12:00
398
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