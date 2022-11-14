В Сети опубликовали кадры задержания предполагаемой террористки в Стамбуле

Фото: t.me/turknws

Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания предполагаемой террористки, которая устроила взрыв в туристическом центре Стамбула, передаёт BaigeNews.kz. Видеозапись появилась в Telegram-канале "Новости Турции". Также в кадр попали вещи предполагаемой преступницы.

Как отмечают журналисты, женщину, по предварительной информации, задержали дома. На видео правоохранители выводят её из подъезда.

Как установили правоохранительные органы Турции, злоумышленница оставила сумку с бомбой на скамейке на улице Истикляль. Её зафиксировали камеры наблюдения.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего в Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в воскресенье погибли погибли шесть человек, ещё 81 пострадал.

Власти Турции заявили, что взрыв в Стамбуле совершила женщина.

В Генконсульстве РК в Стамбуле попросили казахстанцев, находящихся за рубежом, быть предельно осторожными в местах массового скопления людей.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 39 из 81 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений. Пятеро из госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжёлом состоянии.

Сегодня же власти сообщили о задержании человека, оставившего бомбу в месте взрыва. По предварительной информации, следы к исполнителям и организаторам теракта ведут в Сирию.

Правоохранители в Турции начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, заподозрив их в провокациях вокруг ситуации со взрывом в Стамбуле.

Министр юстиции Турции сообщил, то по делу о терракте в Стамбуле задержаны 46 человек.