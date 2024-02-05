В сети обсуждают учителя, который объясняет историю с помощью компьютерных игр

Видео, как школьный учитель объясняет тему, играя в Assassin's Creed, стало вирусным в Тиктоке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Unilad.

По мнению преподавателя, в видеоигре множество отсылок к знаковым историческим событиям, что позволяет использовать ее в учебных целях. Например, с помощью игры преподаватель объясняет историю Древней Греции.

"Вот здесь находится вход в Фермопилы. Это очень узкий проход для сражения персов и греков", — объясняет преподаватель особенности Фермопильского сражения, показывая фрагмент игры.

Пользователям сети очень понравился такой необычный подход:

"Вот как нужно преподавать! С таким подходом ученики смогут воспринимать и использовать новые знания", — пишет один мужчина. "Это умно. Я бы 100% стал уделять больше внимания предмету, если бы мой учитель так делал", — считает другой пользователь. "Это удивительное использование технологии, которое увлекает учеников. Я бы мог усвоить гораздо больше информации с помощью таких образов. Очень понравилось!" — делится еще один комментатор.

На видео также отреагировали представители научного сообщества. Доцент кафедры истории и политологии Миссурийского университета науки и технологий Кейт Шеппард и египтолог Крис Наунтон рассказали, что им приятно видеть, что видеоигры могут обеспечить невероятно реалистичный и достоверный опыт реконструированного прошлого.