Депутат мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов сообщил о разработке нового законопроекта, направленного на регулирование деятельности психологических и психиатрических служб в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По словам Аймагамбетова, необходимость таких мер обусловлена растущими рисками для психического здоровья граждан, особенно в контексте влияния социальных сетей и распространения недостоверной информации.

"Сейчас депутаты нашего комитета занимаются разработкой законопроекта о психологической службе. Существует много вопросов: нужно ли сертифицировать специалистов, кого именно и в каком порядке лицензировать. Важно рассмотреть вопросы сертификации, лицензирования, выдачи разрешений и реформирования психиатрической службы. Это нужно рассматривать комплексно", - заявил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что проблема неквалифицированных "специалистов", активно продвигающих свои услуги в интернете, становится всё более актуальной.

"Мы видим в социальных сетях людей, которые, не имея никакого специального образования и квалификации, вещают, обещают чудесные исцеления и предлагают сомнительные методы. Это представляет огромную угрозу для здоровья наших граждан и безопасности детей", - добавил депутат.

Законопроект, по словам Аймагамбетова, разрабатывается в рамках плана законодательных работ, утверждённого ещё в прошлом году. В его основу легли вопросы регулирования психологической помощи в школах, работы психиатрических служб в медицинских учреждениях, деятельности социальных работников и подготовки кадров.

"Это также вопросы лицензирования, сертификации и рекламы подобных услуг. Всё это должно быть учтено в комплексе", - отметил он.

Говоря о психическом здоровье государственных служащих и депутатов, Аймагамбетов подчеркнул важность регулярных проверок и психологической оценки.

"Граждане, работающие на ответственных должностях, обязательно проходят соответствующие обследования и получают необходимые документы. Но разнообразие мнений и подходов среди депутатов — это нормальное явление, отражающее плюрализм взглядов в обществе", - добавил он.

Асхат Аймагамбетов также выразил обеспокоенность увеличением числа детей и взрослых с психическими расстройствами в Казахстане.

"Статистика показывает, что количество таких граждан растёт. Мы должны говорить о системе государственной поддержки, вовлекать социальных работников, развивать психиатрическую службу, обеспечивать доступ к необходимым лекарствам и проводить превентивную работу", - рассказал он.

Депутат призвал к комплексному подходу в решении этих проблем, сосредоточив внимание не только на наказаниях, но и на поддержке нуждающихся.