В Сеть попали первые фото Павла Дурова после освобождения в Париже

Через несколько дней после того, как основатель Telegram покинул стены французского следственного изолятора под залог в пять миллионов евро, Павел Дуров попал в объектив камер СМИ. Бизнесмена засняли на Елисейских полях вместе с девушкой, которая сопровождала его и в момент задержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Paris Match.

Фото: Paris Match

Несмотря на предъявленные ему обвинения по 12 статьям, в том числе, соучастии в распространении детской порнографии и торговле запрещенными веществами, 39-летний Павел Дуров улыбался.

Фото: Paris Match

Французские СМИ отмечают, что на фото бизнесмен не выглядит как человек, у которого проблемы с законом. Предполагается, что Дуров прогуливался в компании 24-летней возлюбленной, криптокоуча Юлии Вавиловой. По неуточнённой информации пара ищет в Париже съёмное жильё.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним были девушка и его телохранитель. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Позже журналисты выяснили, что за девушка была в самолёте с Павлом накануне его задержания. Предположительно, на боту находилась 24-летняя Вавилова.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Предпринимателя, к слову, поддержали многие казахстанские деятели. К примеру, заявление по поводу ареста Дурова опубликовал Союз журналистов Казахстана, а также в социальных сетях высказался глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал заявление по поводу задержания основателя Telegram. Между тем, Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он дважды в неделю должен отмечаться в полиции, при этом ему запрещено покидать территорию Франции.