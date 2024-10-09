Исследователь восстановил внешность знаменитого Джека-потрошителя
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Стало известно, что в интернете появились фотографии Джека-Потрошителя, который орудовал в Лондоне в конце 1888 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Media Wales.
Издание пишет, что исследователь дела серийного убийцы Рассел Эдвардс утверждает, что смог восстановить внешность маньяка и установить его. По его словам, для этого были использованы передовые технологии в области исследования ДНК. Эдвардс сообщает, что биологические материалы Потрошителя он якобы нашел на шали одной из жертв.
Эксперт полагает, что известным убийцей был выходец из Российской империи, эмигрант Аарон Комински. Эдвардс использовал фотографии родственников Комински, загрузил их в специальную компьютерную программу и получил возможный портрет Потрошителя.
Известно, что жертвами маньяка стали несколько проституток. Обнаружить и задержать Потрошителя полицейские так и не смогли.
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