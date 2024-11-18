В Сербии по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с Касым-Жомартом Токаевым
Вчера, 22:28
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Вчера, 22:28Вчера, 22:28
174Фото: akorda.kz
Сербия – один из ключевых партнёров Казахстана на Балканском полуострове. Здесь по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
"Белградскую башню", самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана.
168-метровая башня открыта недавно – 15 октября.
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