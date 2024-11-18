  • 19 Ноября, 00:03
  • BAIGENEWS

В Сербии по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с Касым-Жомартом Токаевым

Вчера, 22:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Вчера, 22:28
Вчера, 22:28
174
Фото: akorda.kz

Сербия – один из ключевых партнёров Казахстана на Балканском полуострове. Здесь по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

"Белградскую башню", самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана.

168-метровая башня открыта недавно – 15 октября.

Самое читаемое

Наверх