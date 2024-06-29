В Сербии неизвестный ранил полицейского из арбалета
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
161Фото: pokayadoma.ru
Неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии, он нейтрализован ответным огнем, заявил глава МВД Ивица Дачич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня около 11:00 (14:00 по Астане) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения", — цитирует Дачича пресс-служба МВД.
Раненый полицейский находится в сознании, он доставлен в Центр скорой помощи, где будет проведена операция по извлечению стрелы из шеи. Начато расследование.
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