На очередной акции протеста в сербской столице Белграде в субботу, 15 марта, водитель автомобиля BMW сбил трёх человек в городском районе Жарково, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

На опубликованной местным изданием Blic видеозаписи инцидента видно, что водитель въезжает в людей, когда они идут по улице, после чего пытается скрыться с места происшествия.

"Полиция быстро обнаружила и задержала 50-летнего водителя автомобиля, при задержании он оказал активное сопротивление", - говорится в сообщении. Все трое пострадавших госпитализировали, они получили легкие травмы, сообщили в МВД Сербии.

Марши протеста в Белграде проходят уже более четырех месяцев. Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. Строительством вокзала занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.

Протесты в Белграде распространились на другие города Сербии. Их участники призывают не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича. Последний 28 января объявил об отставке. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что протесты его не волнуют.