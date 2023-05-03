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  • В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек
В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51
438

В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек

В одной из школ Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “Вечерне новости”.

По информации издания, ученик седьмого класса пришёл с оружием в учебное заведение около 8:00 по местному времени (13:00 по времени Астаны). В результате стрельбы погиб охранник школы, восемь учеников, несколько школьников и учитель получили ранения.

Школьник уже задержан. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и представители прокуратуры, а также министр здравоохранения Даница Груичич.

Предполагается, что расправу Владислав совершил под действием наркотиков.

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Сегодня, 14:51
438
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