В сентябре начнет работу приостановленная система ЕсoQoldaý

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с сентября текущего года сбор, транспортировка, обработка отходов будут вновь регулироваться системой ЕсoQoldaý, передаёт BaigeNews.kz.

"Система ЕсoQoldaý была приостановлена. Основная причина – были отдельные коллизии в законодательстве. Сейчас мы все необходимые поправки для устранения коллизий внедрили. В процессе – принятие необходимых подзаконных актов. С 5 сентября планируем начать систему ЕсoQoldaý", – сказала министр.

Данная система, по ее словам, является поддержкой системы сбора, транспортировки, обработки отходов. В данном случае выделять исключительно автомобили не совсем корректно. Поскольку в рамках ЕсoQoldaý будет поддерживаться переработка не только автомобилей, но также пластиковых отходов, стекла и других отходов.

Цену на обработку будет определять рынок, так как сфера сортировки, транспортировки отходов находится в конкурентной среде.

Для чего необходима эта система ЕсoQoldaý?