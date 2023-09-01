В сентябре начнет работу приостановленная система ЕсoQoldaý
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Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с сентября текущего года сбор, транспортировка, обработка отходов будут вновь регулироваться системой ЕсoQoldaý, передаёт BaigeNews.kz.
"Система ЕсoQoldaý была приостановлена. Основная причина – были отдельные коллизии в законодательстве. Сейчас мы все необходимые поправки для устранения коллизий внедрили. В процессе – принятие необходимых подзаконных актов. С 5 сентября планируем начать систему ЕсoQoldaý", – сказала министр.
Данная система, по ее словам, является поддержкой системы сбора, транспортировки, обработки отходов. В данном случае выделять исключительно автомобили не совсем корректно. Поскольку в рамках ЕсoQoldaý будет поддерживаться переработка не только автомобилей, но также пластиковых отходов, стекла и других отходов.
Цену на обработку будет определять рынок, так как сфера сортировки, транспортировки отходов находится в конкурентной среде.
Для чего необходима эта система ЕсoQoldaý?
"Отдельные виды отходов перерабатывать, собирать и сортировать иногда бывает рыночно невыгодно. В связи с этим для того, чтобы поддержать систему сортировки и переработки, мы за счёт средств утильплатежа (для этого она и создана), эту разницу условно датируем для того, чтобы повысить уровень сортировки, сбора, переработки, транспортировки отходов. Поэтому наши ставки будут утверждаться постановлением правительства", – ответила Сулейменова.
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