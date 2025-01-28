Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе реализации проекта LRT, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На фоне роста в столице автомобильного трафика акценты сделаны на развитие общественного транспорта, повышение пропускной способности дорог, строительство новых мостов, совершенствование работы парковочных пространств.

"Благодаря вашей поддержке проект LRT выходит на финишную прямую. Летом завершается полностью строительная работа. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начинается активное тестовое испытание. В городе продолжается активная работа по формированию современного комфортного экологического облика столицы", – сказал Касымбек, выступая на совместном заседании правительства с участием Главы государства.