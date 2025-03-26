В Улытауской, Мангистауской областях, СКО, Алматы, Шымкенте недостигнуты показатели по переработке отходов. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

"По коммунальным отходам, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн. тонн, а уровень переработки в 2024 году составил 25,8 процентов, при плане 30 процентов. Из 20 регионов плановые показатели недостигнуты в семи регионах. Наибольшее недостижение наблюдаются в следующих регионах: Ұлытау – 12 процентов, город Алматы - 7,3 процентов, Мангистауская область – 5,5 процентов, Северо-Казахстанской область – пять процентов и в городе Шымкент – 3,5 процентов", - сказал министр.

Он отметил, что управление отходами является одним из ключевых процессов обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития.

По его словам, национальным планом развития страны до 2029 года обозначено повышение доли сортировки и переработки, а также охвата населения услугами вывоза отходов.