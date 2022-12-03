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В семи областях Казахстана в воскресенье объявлено штормовое предупреждение
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангыстауской, Абайской, Туркестанской, Жетысуской областях, ВКО, ЗКО, а также в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщают синоптики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, севере и в горных районах юго-востока страны сохраняется снег, а западная территория Казахстана будет находится под влиянием отрога антициклона, погода ожидается преимущественно без осадков.
По республике местами ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре с низовой метелью. На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман.
На западе, севере, в центре Абайскойобласти ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
Днём на западе и севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днём в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
В районе Жаланашколя Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 15-20 градусов.
В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
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