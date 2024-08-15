В Семее жену педофила лишили родительских прав
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Супругу мужчины, приговоренного к пожизненному лишению свободы, лишили родительских прав на троих детей, передаёт BaigeNews.
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних области Абай положительно рассмотрен иск Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей к А. о лишении ее родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей 2013, 2015, 2016 года рождения.
"Основанием для предъявления иска послужило злоупотребление А. алкогольными напитками, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, проживание детей в условиях антисанитарии. Также А. приняла на себя обязательство за денежное вознаграждение по воспитанию и уходу в качестве няни за чужим малолетним ребёнком 2019 года рождения, который впоследствии погиб по вине её супруга", - говорится в сообщении суда.
Дети женщины находятся на данный момент в приюте.
"Несмотря на физические и нравственные страдания, которые супруг женщины причинял 4-летнему ребенку, А. на протяжении всего времени пребывания малолетнего у неё дома не предприняла должных мер, не обеспечила защиту и безопасность жизни и здоровья малолетнего", - добавили в суде.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам А. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 141 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего) и ей было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетних сроком на 3 года.
Напомним, в июде этого года суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за истязание и убийство ребенка.
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