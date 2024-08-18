В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
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В Семее две женщины устроили дебош и оказали неповиновение полицейским, передаёт BaigeNews.kz.
"Две женщины, проявляя неуважение к окружающим, в общественном месте выражались нецензурной бранью, нарушив общественный порядок. Женщины оказали неповиновение сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей, не выполнив законное требование прекратить противоправные действия и проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в департаменте полиции Абайской области.
Нарушительниц привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
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