В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции

В Семее две женщины устроили дебош и оказали неповиновение полицейским, передаёт BaigeNews.kz.

"Две женщины, проявляя неуважение к окружающим, в общественном месте выражались нецензурной бранью, нарушив общественный порядок. Женщины оказали неповиновение сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей, не выполнив законное требование прекратить противоправные действия и проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в департаменте полиции Абайской области.

Нарушительниц привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.