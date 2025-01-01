О происшествиях новогоднюю ночь рассказали в полиции области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, в ночь с 31 декабря на 1 января зарегистрировано 123 происшествия, включая несколько уголовных правонарушений. Полицейские отметили, что благодаря бдительности граждан и профилактическим мерам не произошло ни одного серьезного ДТП. Однако один курьезный случай стражи порядка всё же вспомнили.

"В Семее женщина закрылась в уборной и отказывалась выходить. Полицейские оперативно помогли разрешить ситуацию, и все завершилось без последствий", — рассказали в департаменте.

Кроме того, в поселке Аксуат мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на улице и получил легкое обморожение. Помощь была оказана вовремя.