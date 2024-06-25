В Семее вынесли приговор насильнику малолетнего ребёнка

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай рассмотрено уголовное дело по статье 120 части 4 Уголовного Кодекса РК (Изнасилование малолетнего), передаёт BaigeNews.kz.

“Установлено, что осужденный, используя беспомощное состояние и малолетний возраст потерпевшего вступил с последней против ее воли в половой акт”, - говорится в сообщении.

В суде осужденный вину не признал.

“Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы, на основании ч.2 ст.50 УК с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними”, - отметили в суде.