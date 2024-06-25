В Семее вынесли приговор насильнику малолетнего ребёнка
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
129Фото: baigenews.kz
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай рассмотрено уголовное дело по статье 120 части 4 Уголовного Кодекса РК (Изнасилование малолетнего), передаёт BaigeNews.kz.
“Установлено, что осужденный, используя беспомощное состояние и малолетний возраст потерпевшего вступил с последней против ее воли в половой акт”, - говорится в сообщении.
В суде осужденный вину не признал.
“Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы, на основании ч.2 ст.50 УК с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними”, - отметили в суде.
Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
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