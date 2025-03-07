Прокуратура города Семей установила, что в одном из местных предприятий работодатель ввел незаконные штрафные санкции для водителей за нарушение трудовой дисциплины, что противоречит требованиям Трудового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

По действующему законодательству ответственность за нарушение трудовой дисциплины не предусматривает штраф. Применение такого дисциплинарного взыскания, является недопустимым.

После вмешательства прокуратуры города был предотвращен трудовой конфликт на предприятии. Неправомерный приказ работодателя отменен, что позволило защитить конституционные права 125 работников предприятия.

Прокуратура области напоминает всем работодателям, что применение штрафных санкций возможно только в рамках законодательства об административных правонарушениях и исключительно уполномоченными органами.

В случае нарушения трудовых прав граждане могут обращаться в прокуратуру для их защиты.