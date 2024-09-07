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В Семее водитель совершил наезд на школьницу

Сегодня, 04:28
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BaigeNews.kz Сегодня, 04:28
Сегодня, 04:28
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Фото: BaigeNews.kz

В Семее водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на ученицу 6 класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент Абайской области.

Наезд произошёл утром на одном из нерегулируемых пешеходных переходов города. Ребёнок с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

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