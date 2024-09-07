В Семее водитель совершил наезд на школьницу
Сегодня, 04:28
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Сегодня, 04:28Сегодня, 04:28
119Фото: BaigeNews.kz
В Семее водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на ученицу 6 класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент Абайской области.
Наезд произошёл утром на одном из нерегулируемых пешеходных переходов города. Ребёнок с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.
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