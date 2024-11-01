В Семее водитель авто выехал на встречку и столкнулся с автобусом

В Семее водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом, передаёт BaigeNews.kz.

"31 октября около 07:50 утра водитель автомобиля Toyota на проспекте Шакарима не справился с управлением из-за технической неисправности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Dong Feng. В результате ДТП никто не пострадал", – сообщает департамент полиции Абайской области.