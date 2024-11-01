В Семее водитель авто выехал на встречку и столкнулся с автобусом
Сегодня, 05:43
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Сегодня, 05:43Сегодня, 05:43
98Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Семее водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом, передаёт BaigeNews.kz.
"31 октября около 07:50 утра водитель автомобиля Toyota на проспекте Шакарима не справился с управлением из-за технической неисправности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Dong Feng. В результате ДТП никто не пострадал", – сообщает департамент полиции Абайской области.
Водителю авто грозит штраф или временное лишение прав, а также возмещение материального ущерба автопарку.
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