В Семее в дачном сообществе "Восточный левый", вдоль улицы кот забрался на столб на уровне второго этажа и не мог самостоятельно спуститься. Заметившие кота прохожие позвонили в службу "112", передает BaigeNews.kz.

По данным МЧС на помощь коту пришли спасатели оперативно-спасательного отряда. С помощью трехколенной лестницы спасатель Ербулан Кулсунов спустил пушистика со столба. Животное не пострадало.