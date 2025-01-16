В Семее сотрудники МЧС провели операцию по спасению кота
Сегодня, 21:38
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Сегодня, 21:38Сегодня, 21:38
110Фото: МЧС РК.
В Семее в дачном сообществе "Восточный левый", вдоль улицы кот забрался на столб на уровне второго этажа и не мог самостоятельно спуститься. Заметившие кота прохожие позвонили в службу "112", передает BaigeNews.kz.
По данным МЧС на помощь коту пришли спасатели оперативно-спасательного отряда. С помощью трехколенной лестницы спасатель Ербулан Кулсунов спустил пушистика со столба. Животное не пострадало.