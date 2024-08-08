В Семее прошли публичные слушания по строительству АЭС

Больше двухсот жителей Абайской области собрались в зале Бизнес-колледжа Семея для публичного обсуждения строительства АЭС в Казахстане. В регионе с полувековой историей ядерных испытаний, последствия которых отразились на современниках гонки вооружений и потомках, особенно пристально следят за дискуссией по стратегическому вопросу возведения электростанции. В зале собрались как сторонники, так и противники этой инициативы. Ведь одна из альтернативных площадок для атомного гиганта предполагается в Абайской области рядом с бывшим испытательным полигоном. Какие "за" и "против" озвучили участники встречи, выслушал корреспондент BaigeNews.kz.

Семей – 15-й по счёту регион, где народ сообща обсуждает обоснованность строительства АЭС в Казахстане. Люди приехали из районов, в том числе из сёл, которые больше всех пострадали от последствий ядерных испытаний. Скептиков, которые высказывались против "атомного адреналина" для Казахстана, было в разы меньше, чем тех, кто поддержал идею. Среди них семейский активист Елдос Досжанов, которого полицейские со скандалом вывели в самом начале встречи.

На первых порах потасовки мужчина выкрикнул, что ему не дают участвовать в слушаниях из-за его однозначной позиции против строительства АЭС. После сотрудник полиции пояснил, что первоначальной причиной удаления из зала стало участие семейчанина в незарегистрированных организациях, а затем и неповиновение силовикам.

"Данный гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное статьёй 489 Кодекса РК об административных правонарушениях. В целях составления протокола в добровольном порядке предложено проехать в здание органов внутренних дел, а именно в Затонский отдел полиции. Однако данный гражданин законным требованиям сотрудников органов внутренних дел не подчинился, в связи с чем он доставлен в отдел полиции. Никто его не ограничивает в правах, он имеет право обжаловать все наши действия", - пояснил первый замначальника Управления полиции по городу Семей Жандарбек Ахметжанов.

Напомним, год назад Досжанова арестовали на 10 суток за эмоциональные высказывания о репрессиях во время показа фильма.

Инцидент, произошедший в начале слушаний, заметно оживил собравшихся, изнывавших от духоты.

Организатор встречи - Гражданский альянс Казахстана - пригласил на обсуждение авторитетных экспертов из национального ядерного центра РК (НЯЦ), Института атомной физики и товарищества "Казахстанские АЭС".

В начале презентации, спикеры аргументировали положительный эффект от строительства АЭС в Казахстане, приводя различные факты: первое место по добыче урана, передовой опыт применения мирного атома, дефицит электроэнергии, дешевизна нового продукта, и солидный кадровый потенциал.

База готова!

Одно из самых занимательных выступлений подготовил глава НЯЦ РК Эрлан Батырбеков. Оно напомнило упрощённую лекцию по термодинамике и сопромату. Слушатели узнали, что реакторы третьего поколения, которые задумано построить в нашей стране, не уступают по безопасности и потенциалу мировым атомным гигантам.

"Для производства пара в случае гидроэлектростанции используется энергия горения углеводородного топлива, а в случае атомной электростанции - энергия атомных реакторов и ядерных реакций. Поколения III и III+ используют активные и пассивные системы безопасности. Пассивные - это те, которые работают без электричества, используя только законы природы. Например, пассивная система охлаждения позволяет реактору охлаждаться без операторов в течение трёх суток. Толщина железного корпуса реактора достигает 20 см и позволяет выдерживать землетрясение до 8 баллов, сильнейший ураган, а также падение самолёта весом 400 тонн со скоростью 750 км/ч. Санитарной зоной реактора служит сама площадка атомной электростанции", - пояснил Эрлан Батырбеков собравшимся.

НЯЦ РК давно занимается вопросами безопасности атомной энергетики, чьи наработки используют мировые производители реакторов. На протяжении долгих лет сотрудники национального ядерного центра совместно с учёными из разных стран проводят уникальные передовые исследования и выясняют, как ведёт себя реактор в случае аварии и расплавления активной зоны, как это случилось в Чернобыле и на Фукусиме. Как можно предотвратить выброс смертельно опасных радионуклидов, и какой материал может максимально принять на себя первый удар.

"Мы долго искали металл, который бы забрал на себя большую часть теплового удара от расплавленной активной зоны, то есть принял бы на себя первую жертву. И мы нашли его. Сегодня такая конструкция с нашими рекомендациями используется на всех атомных станциях Японии, которые впоследствии были созданы компанией Toshiba. Всё благодаря многолетним исследованиям, которые дали нам, единственным в мире, возможность экспериментально нивелировать расплав активной зоны. Удалось смоделировать расплав активной зоны в аварийном реакторе Фукусимы и посмотреть физические и химические свойства. Также мы увидели, как ведёт себя расправленная зона, как она взаимодействует с бетоном, металлом, водой и другими конструкциями и элементами атомной электростанции", - рассказал о практических наработках руководитель ядерного центра в Курчатове Эрлан Батырбеков.

Место строительства

Немало вопросов от населения поступило относительно места строительства. Представители научного сообщества напомнили, что на сегодня рассматриваются участки близ Балхаша в Алматинской области и на берегу Иртыша в Абайской области.

"Были проведены исследования на два района, оба они пригодны для размещения АЭС с учётом экологических, гидрологических, геологических факторов. Альтернативная площадка по строительству АЭС - это площадка близ города Курчатов. Однако в настоящее время прогнозируется дефицит электроэнергии именно в южных районах Казахстана, в связи с чем, приоритет по местоположению строительства именно там, где образуется дефицит. А на севере сосредоточены источники, работающие на угле, там же есть запас угольных залежей", - прокомментировали эксперты из Института ядерной физики РК.

Против строительства АЭС на территории Абайской области у открытого микрофона выступили несколько человек, в том числе гражданский активист Фарит Ишмухаметов. По его мнению, в электростанции нет необходимости, если научиться экономить существующую электроэнергию.

"Если грамотно подойти к вопросу потребления электроэнергии, у нас нет дефицита. Верните обратно время, проведите инвентаризацию домов, наладьте подачу теплоэнергии, чтобы не сидеть с обогревателями в начале и конце отопительного сезона. Плюс нужно использовать природные ресурсы. Если построить контррегулятор, то он усилит мощность нашей ГЭС в полтора раза и возобновит судоходство на Иртыше. Мы тратим в 4 раза больше энергии, чем весь запад. Пора с пользой использовать крыши строящихся домов для солнечных батарей, ведь у нас так много солнца. А ещё ветер, ведь мы живём у "Джунгарских ворот". Китай грамотно использует потенциал этого горного прохода, а почему мы не можем? Я считаю, что мы и без АЭС сможем произвести много энергии. А в случае строительства платить за АЭС придётся нам", - высказал своё мнение Фарит Ишмухаметов.

В случае принятия положительного решения стоимость атомной электростанции составит около 15 млрд долларов. Срок возведения гиганта - около 10 лет. Противники АЭС полагают, что после введения его в строй, регион столкнётся с экологической катастрофой в виде радиоактивных отходов.

С другой стороны на вопрос посмотрел заслуженный строитель Казахстана Николай Исаев. Он предлагает построить АЭС именно на территории Абайской области, чтобы компенсировать внимание пострадавшим от ядерных испытаний, которое государство упускает третье десятилетие подряд.

"Во-первых, хотелось бы, чтобы рассмотрели строительство АЭС именно вблизи Курчатова. Наш регион пострадал экономически от ядерных испытаний. Из-за этого он ушёл вниз по экономике. А с возведением электростанции потенциал и экономическая привлекательность региона намного повысится. Во-вторых, предлагаю инициативу для министерства иностранных дел. Им можно подключить наших общественников. 11 резолюций было принято по реабилитации нашего региона. Если страны-подписанты выделят по одному миллиарду, то внушительная доля стоимости АЭС закроется", - предлагает сэкономить на строительстве энергетического гиганта Николай Исаев.

Тариф на "атомный" свет и кадровый потенциал

Ещё один животрепещущий вопрос, который волновал собравшихся, - кто будет работать на АЭС? Для этого нужны мастера своего дела. Управлять АЭС - не машину водить. Эксперты из атомной сферы не уставали убеждать, что с этим в Казахстане нет проблем. Кроме четырёх университетов, где готовят ядерщиков со студенческой скамьи, в стране есть ряд институтов, где напитанные теорией выпускники проходят практическую подготовку. Это национальный ядерный центр Курчатова с двумя экспериментальными реакторами, Институт ядерной физики с опытным реактором. Кроме того, договорённости для обмена опытом в заграничных кузницах ядерных кадров.

"Операторы, которые работают у нас на реакторах в НЯЦ, не менее профессиональны, чем операторы на действующих АЭС. Управление атомной станцией и ядерным реактором, как управление самолётом: наиболее сложные процессы - это взлёт и посадка. Когда выходишь на плато и летишь, это то же самое, когда выходит на мощность ядерный реактор. После этого у оператора чисто контрольные функции. На нашем исследовательском реакторе мощность то повышается, то падает. Поэтому наши специалисты получают практический опыт. В профессиональном плане наши операторы ничем не уступают тем, к которым предъявляют требования для работы на атомной электростанции", - убедил в состоятельности кадров Эрлан Батырбеков, и добавил, что строители станции по гарантии на первых порах будут сами управлять реакторами и учить преемников.

Стоимость электроэнергии из ядерного реактора составит около 12 центов/киловатт, говорится в презентации приглашённых экспертов. Активисты возмутились этим расценкам, которые в пересчёте на казахстанскую валюту составляют около 60 тенге. Нынешний средний тариф на свет в регионе - до 20 тенге за киловатт.

"Строительство могильника для отходов в США обошлось в 83 млрд. долларов. Раньше на содержание этого могильника каждый год уходило по 450 млн. долларов. Сейчас, вероятно, больше. Эти затраты будут входить в стоимость электроэнергии и она не будет дешёвой", - привёл аргументы гражданский активист Фарит Ишмухаметов.

Однако собравшихся убедили, что это стоимость генерации электроэнергии на атомной электростанции, и у неё нет прямой взаимосвязи с тарифами.

"Например, средняя цена в Америке около трёх центов за киловатт/час. Мы интересовались проектами китайской компании, которые запустили два реактора в Пакистане, там получилось шесть центов. На старой станции - 2 цента за киловатт/час. Такие цены на практике за электричество. Прямой связи себестоимости генерации на атомной электростанции с тарифами нет. Это зависит от энергосистемы Казахстана", - пояснил гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электростанции" Тимур Жантикин.

Другие популярные вопросы были посвящены влиянию радиоактивных веществ на экологию и здоровье населения. Так, жительница Семея, мама шестерых детей поинтересовалась у приглашённой из разных городов научной общественности будущим водоёма, рядом с которым построят АЭС. Не навредит ли экосистеме соседство с атомным гигантом? Эрлан Батырбеков ответил, что конструкции станции не будут контактировать непосредственно с водоёмом.

Жители Абайского района области, чья территория получила самое большое радиоактивное загрязнение от ядерных испытаний, поинтересовались влиянием на здоровье людей. Однако и тут их заверили, что вреда станция не несёт.

В заключение встречи аксакалы поделились с собравшимися своими прогрессивными взглядами и благословили строительство АЭС в Казахстане.

"Ак жол сендерге! Алга Казахстан!", - скандировали они.

Публичное обсуждение с населением строительства АЭС заняло полтора часа.