  • 31 Января, 15:58
  • BAIGENEWS

В Семее пресекли масштабную незаконную добычу песка

Ущерб государству превысил 270 млн тенге.

Сегодня, 15:32
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: pxhere.com

Прокуроры пресекли незаконную добычу песка в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"Недобросовестные предприниматели, не имея разрешительных документов, на систематической основе осуществляли незаконную добычу песка, а также оказывали услуги по его перевозке и доставке строительным предприятиям. Ущерб, нанесённый государству, превысил 270 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство), материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.
 

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