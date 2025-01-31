В Семее пресекли масштабную незаконную добычу песка
Ущерб государству превысил 270 млн тенге.
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
81Фото: pxhere.com
Прокуроры пресекли незаконную добычу песка в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
"Недобросовестные предприниматели, не имея разрешительных документов, на систематической основе осуществляли незаконную добычу песка, а также оказывали услуги по его перевозке и доставке строительным предприятиям. Ущерб, нанесённый государству, превысил 270 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство), материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.
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