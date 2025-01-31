Прокуроры пресекли незаконную добычу песка в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"Недобросовестные предприниматели, не имея разрешительных документов, на систематической основе осуществляли незаконную добычу песка, а также оказывали услуги по его перевозке и доставке строительным предприятиям. Ущерб, нанесённый государству, превысил 270 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.