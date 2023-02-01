В Семее предпринимателям незаконно отказывали в подключении к отоплению

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Сотрудники департамента Антикоррупционной службы по области Абай выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны "тепловиков", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Так, в ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении двух лет неправомерно отказывал в выдаче технических условий на подключение объектов к теплоснабжению города.

Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети.

При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавал разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже.

Департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями. Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению.