open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Семее предпринимателям незаконно отказывали в подключении к отоплению
inform.kz Сегодня, 12:08
203
Сегодня, 12:08
203
Фото: inform.kz

В Семее предпринимателям незаконно отказывали в подключении к отоплению

Сотрудники департамента Антикоррупционной службы по области Абай выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны "тепловиков", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Так, в ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении двух лет неправомерно отказывал в выдаче технических условий на подключение объектов к теплоснабжению города. 

Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. 

При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавал разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже. 

Департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями. Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Семей #отопление #антикор
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:08
203
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх