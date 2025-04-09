В Семее помощь спасателей понадобилась младенцу после игры
Малыш, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть.
Сегодня, 06:30
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Сегодня, 06:30Сегодня, 06:30
43Фото: МЧС РК
В Семее помощь спасателей понадобилась для семимесячного младенца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Малыш, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть. Родители попытались помочь самостоятельно, но безуспешно, после чего обратились к спасателям.
Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента аккуратно разрезали игрушку и освободили палец ребёнка. Малыш не пострадал.
Спасатели напоминают родителям: внимательно следите за детьми и выбирайте безопасные игрушки, соответствующие возрасту, чтобы избежать подобных ситуаций.
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