  • 9 Апреля, 06:37
  • BAIGENEWS

В Семее помощь спасателей понадобилась младенцу после игры

Малыш, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть.

Сегодня, 06:30
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30
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Фото: МЧС РК

В Семее помощь спасателей понадобилась для семимесячного младенца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Малыш, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть. Родители попытались помочь самостоятельно, но безуспешно, после чего обратились к спасателям.  

Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента аккуратно разрезали игрушку и освободили палец ребёнка. Малыш не пострадал.

Спасатели напоминают родителям: внимательно следите за детьми и выбирайте безопасные игрушки, соответствующие возрасту, чтобы избежать подобных ситуаций.

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