В Семее погас "Вечный огонь"
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
120Фото: t.me/semeyakimdigi
Почему в Семее погас "Вечный огонь", сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
"На мемориале “Вечный огонь” проводятся профилактические работы. В связи с этим подача газа к огню временно приостановлена. Ожидается, что функционирование мемориала будет восстановлено в ближайшие дни", - заявили в городской администрации.
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