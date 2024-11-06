Почему в Семее погас "Вечный огонь", сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"На мемориале “Вечный огонь” проводятся профилактические работы. В связи с этим подача газа к огню временно приостановлена. Ожидается, что функционирование мемориала будет восстановлено в ближайшие дни", - заявили в городской администрации.