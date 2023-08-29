В Семее почтили память жертв ядерных испытаний

Сегодня в областном центре состоялась традиционная "акция мира", посвящённая закрытию Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.

"Активисты международного антиядерного движения "Невада — Семей", представители МИО, общественные деятели и жители города возложили цветы у памятника "Сильнее смерти", и почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний", - пишет издание.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка рисунков и скульптур, придавшая ещё более глубокое измерение обсуждаемой теме ядерных испытаний, показывая её через призму искусства. В городах и районах области Абай будут проведены акции, выставки и конференции, посвященные международному дню действий против ядерных испытаний.

В мероприятии приняли участие замакима области Шалкар Байбеков и аким города Нурбол Нурсагатов, выразив гордость за важный шаг в направлении ядерного разоружения и поддержания мира на земле.

Напомним, что СИЯП закрыли 32 года назад, 29 августа 1991 года. Так, Казахстан одним из первых в мире отказался от ядерного оружия.