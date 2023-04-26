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Сегодня, 02:43
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Сегодня, 02:43
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В Семее отключат отопление и горячую воду

В Семее завершается отопительный сезон, помимо отключения отопления горожане останутся без горячего водоснабжения, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Semeynews.kz.

Об этом сообщили в ГКП "Теплокоммунэнерго".

"Уважаемые потребители! Завтра, 26.04.2023 года ГКП "Теплокоммунэнерго" завершает отопительный сезон 2022-2023 гг. Подача горячего водоснабжения приостанавливается по всему городу", — говорится в официальном сообщении коммунального предприятия.

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Сегодня, 02:43
850
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