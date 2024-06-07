В Семее несколько машин столкнулись на мосту из-за мопедиста

Водитель мототранспорта спровоцировал цепь столкновений на подвесном мосту в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным полиции, три человека человека обратились в больницу.

“31-летний водитель мопеда, двигаясь по подвесному мосту, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Следующий за ним автомобиль Mazda совершил резкое торможение, пытаясь избежать наезда на опрокинутый мототранспорт и его водителя. Таким образом он спровоцировал цепь столкновений с участием трех автомобилей”, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте находится экипаж патрульной полиции.