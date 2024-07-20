В Семее нашёлся мальчик, которого больше суток искал весь город

Третьеклассник, пропавший почти сутки назад в Семее, нашёлся живым и невредимым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Абай.

Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении 19 июля около 12:00. Полицейские, волонтёры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Искали как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях.