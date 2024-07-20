  • 20 Июля, 21:12
  • BAIGENEWS

В Семее нашёлся мальчик, которого больше суток искал весь город

Сегодня, 20:47
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ДП области Абай Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: ДП области Абай

Третьеклассник, пропавший почти сутки назад в Семее, нашёлся живым и невредимым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Абай.

Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении 19 июля около 12:00. Полицейские, волонтёры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Искали как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. 

"Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли  школьника в районе поселка Восточный. В настоящее время он доставлена в Ауэзовский отдел полиции, с ним проводят беседу. Ребёнок после осмотра психолога — будет передан родителям", — говорится в сообщении.

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