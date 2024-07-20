В Семее нашёлся мальчик, которого больше суток искал весь город
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
65Фото: ДП области Абай
Третьеклассник, пропавший почти сутки назад в Семее, нашёлся живым и невредимым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Абай.
Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении 19 июля около 12:00. Полицейские, волонтёры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Искали как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях.
"Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный. В настоящее время он доставлена в Ауэзовский отдел полиции, с ним проводят беседу. Ребёнок после осмотра психолога — будет передан родителям", — говорится в сообщении.
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