В Семее на остановке вспыхнул легковой автомобиль
Пострадавших нет.
Сегодня, 09:21
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Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
75Фото: кадр из видео
Легковой автомобиль ВАЗ-21043 загорелся в Семее, в районе автобусной остановки "Агентство" по проспекту Шакарима. Видео появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП области Абай, в результате ЧП никто не пострадал.
"Первыми на место происшествия прибыли два экипажа патрульной полиции. Сотрудники немедленно оцепили территорию, организовали отвод граждан на безопасное расстояние и обеспечили общественный порядок. В момент возгорания на остановке находился рейсовый автобус с пассажирами. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать паники и обеспечить безопасность граждан", — говорится в сообщении.
Вскоре к месту прибыли сотрудники ДЧС, которые ликвидировали возгорание.
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