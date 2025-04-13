Легковой автомобиль ВАЗ-21043 загорелся в Семее, в районе автобусной остановки "Агентство" по проспекту Шакарима. Видео появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП области Абай, в результате ЧП никто не пострадал.

"Первыми на место происшествия прибыли два экипажа патрульной полиции. Сотрудники немедленно оцепили территорию, организовали отвод граждан на безопасное расстояние и обеспечили общественный порядок. В момент возгорания на остановке находился рейсовый автобус с пассажирами. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать паники и обеспечить безопасность граждан", — говорится в сообщении.

Вскоре к месту прибыли сотрудники ДЧС, которые ликвидировали возгорание.