В Семее лошадь сбила женщину на пешеходном переходе
Ее отправили на штрафстоянку.
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В Семее полиция совместно с общественниками отловила бродячую лошадь, которая стала причиной двух происшествий, передаёт BaigeNews.kz.
Одно из них произошло на пешеходном переходе, когда животное сбило женщину. Также лошадь столкнулась с автомобилем.
Отловленная лошадь помещена на штрафстоянку для скота, а полицейские устанавливают её владельца. Тот может понести административную ответственность за нарушение правил содержания животных и обязан возместить ущерб пострадавшим в гражданском порядке.
В регионе продолжается создание штрафстоянок для бродячего скота — их количество уже достигло 148. Департамент полиции напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости соблюдения правил содержания, чтобы избежать угроз безопасности.
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