В Семее полиция совместно с общественниками отловила бродячую лошадь, которая стала причиной двух происшествий, передаёт BaigeNews.kz.

Одно из них произошло на пешеходном переходе, когда животное сбило женщину. Также лошадь столкнулась с автомобилем.

Отловленная лошадь помещена на штрафстоянку для скота, а полицейские устанавливают её владельца. Тот может понести административную ответственность за нарушение правил содержания животных и обязан возместить ущерб пострадавшим в гражданском порядке.

В регионе продолжается создание штрафстоянок для бродячего скота — их количество уже достигло 148. Департамент полиции напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости соблюдения правил содержания, чтобы избежать угроз безопасности.