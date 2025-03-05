  • 5 Марта, 16:46
  • BAIGENEWS

В Семее лошадь сбила женщину на пешеходном переходе

Ее отправили на штрафстоянку.

Сегодня, 15:38
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: Кадр видео

В Семее полиция совместно с общественниками отловила бродячую лошадь, которая стала причиной двух происшествий, передаёт BaigeNews.kz.

Одно из них произошло на пешеходном переходе, когда животное сбило женщину. Также лошадь столкнулась с автомобилем.

Отловленная лошадь помещена на штрафстоянку для скота, а полицейские устанавливают её владельца. Тот может понести административную ответственность за нарушение правил содержания животных и обязан возместить ущерб пострадавшим в гражданском порядке.

В регионе продолжается создание штрафстоянок для бродячего скота — их количество уже достигло 148. Департамент полиции напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости соблюдения правил содержания, чтобы избежать угроз безопасности.

 
 
 
 
 
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Публикация от ОО ОСА СЕМЕЙ РК основноай акаунт @oo_osa_semey_vko (@oo_osa_semey__vko)

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